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Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Schwerer Raub auf Lebensmittelgeschäft - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein bisher Unbekannter hat am Samstagmorgen (11. April, 09:00 Uhr) ein Geschäft auf der Otto-Hahn-Straße ausgeraubt. Der Mann soll eine Kassiererin (59) mit einem Messer beroht und aufgefordert haben, ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Mitsamt der Beute flüchtete der Unbekannte über die Otto-Hahn-Straße. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine graue Kapuzenjacke und einen grauen Mund-Nasen-Schutz getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unbekannten bei seiner Flucht beobachtet haben. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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