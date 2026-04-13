Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Schwerer Raub auf Lebensmittelgeschäft - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein bisher Unbekannter hat am Samstagmorgen (11. April, 09:00 Uhr) ein Geschäft auf der Otto-Hahn-Straße ausgeraubt. Der Mann soll eine Kassiererin (59) mit einem Messer beroht und aufgefordert haben, ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Mitsamt der Beute flüchtete der Unbekannte über die Otto-Hahn-Straße. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine graue Kapuzenjacke und einen grauen Mund-Nasen-Schutz getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unbekannten bei seiner Flucht beobachtet haben. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800.

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