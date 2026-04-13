Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Mann mit Messer verletzt - Kriminalpolizei ermittelt

Duisburg (ots)

Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er am Freitagnachmittag (10. April, 15:39 Uhr) am Hochemmericher Markt eine gefährliche Körperverletzung mit einem Messer beobachtet hatte. Die Beteiligten flüchteten anschließend.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnten sie keine Personen mehr feststellen. Zeugen berichteten, dass zwei Männer in Streit geraten seien und eine Person mit einem Messer zugestochen haben soll. Weitere Unbeteiligte seien hinzugekommen. Als die Polizeisirenen zu hören waren, seien alle in verschiedene Richtungen geflüchtet.

Da zunächst keine Personen festgestellt werden konnten, kontaktierten die Einsatzkräfte das nächstgelegene Krankenhaus und baten um Mitteilung, sobald eine Person mit Stichverletzungen eintrifft. Gegen 17 Uhr meldete sich eine Person aus dem Krankenhaus in Rheinhausen und berichtete, dass sich in der zentralen Notaufnahme ein Mann mit Stichverletzungen befinde.

Die Beamten suchten das Krankenhaus auf und trafen dort auf einen 23-jährigen Verletzten. Er gab an, dass eine Aussprache zwischen ihm und einem Jugendlichen, dessen Namen er nicht in Gänze kenne, eskaliert sei. Die Beamten ermittelten, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 17-jährigen Duisburger handeln könnte.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Tatverdächtigen aufgenommen.

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