Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Audi kommt von Fahrbahn ab - Anzeige

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Am späten Samstagabend (11. April, 22:30 Uhr) soll ein 21-Jähriger in seinem Audi RS3 auf der Moerser Straße von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Ampelmast, einer Laterne sowie Verkehrsschildern zusammengestoßen sein und sich mit seinem Auto überschlagen haben.

Als eine Streifenwagenbesatzung an der Unfallstelle eintraf, hatten sich der mutmaßliche Fahrer und drei weitere Insassen (20, 20, 26) bereits aus dem Auto befreit.

Während sich Rettungskräfte um die Mitfahrer kümmerten, sperrten Polizisten die Unfallstelle ab und befragten den unverletzten 21-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Die Einsatzkräfte erlangten auch keine Hinweise darauf, dass der junge Mann unter dem Einfluss von anderen berauschenden Substanzen steht.

Zur detaillierten Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Essen angefordert.

Aufgrund der Schadensbildes vor Ort und unabhängigen Zeugenaussagen kamen die Beamten zu dem Schluss, dass überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt haben könnte.

Weil sich der mutmaßliche Unfallverursacher in Widersprüche verwickelte und nun behauptete, einer seiner Mitfahrer habe am Steuer gesessen, stellten die Einsatzkräfte seine Oberbekleidung und die des von ihm benannten Insassen sicher.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg stellten die Polizisten den Führerschein des 21-Jährigen und den Audi RS3 sicher. Die Beamten forderten einen Abschleppdienst an, der das Auto abtransportierte.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 21-Jährige muss sich nun mit einem Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell