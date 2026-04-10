Polizei Duisburg

POL-DU: Trickdiebe erbeuten Bargeld und eine Bankkarte - Zeugen gesucht

Alt-Homberg/Rumeln-Kaldenhausen/Ungelsheim (ots)

Am Donnerstag (9. April) kam es zu mehreren Trickdiebstählen zum Nachteil von älteren Menschen. Die Täter gaben sich jeweils als Mitarbeiter von Firmen oder Organisationen aus. Am Mittag gegen 11:50 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Türe eines älteren Ehepaares in einem Wohngebiet im Bereich der Klosterstraße in Rumeln-Kaldenhausen. Unter dem Vorwand, dass Wasser in einer anderen Wohnung im Hause nicht laufen würde, gelangte er in die Wohnung des Paares und forderte diese auf, in Küche und Bad den Hahn aufzudrehen und für mehrere Minuten zu beobachten. In dieser Zeit sei der Mann durch die Wohnung gelaufen. Nach etwa 10 Minuten verließ der Unbekannte die Wohnung. Kurz darauf stellten die Senioren fest, dass ihnen aus einer Schublade ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet worden war. Der Mann soll etwa 1,70 groß gewesen sein und südländisch ausgesehen haben. Er habe eine schwarze Baseball-Kappe, eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke getragen.

In einem weiteren Fall gaben sich gegen 13:00 Uhr in Ungelsheim an der Straße "Am Finkenacker" zwei unbekannte Männer gegenüber einer 91 Jahre alten Seniorin als Mitarbeiter eines Telefondienstanbieters aus und gelangten so in ihre Wohnung. Auch sie hielten sich insgesamt etwa 10 Minuten in den Räumen auf. Nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Seniorin, dass Bargeld in dreistelliger Höhe aus einer Geldkassette fehlte. Die beiden Männer können nicht näher beschrieben werden, sollen aber hochdeutsch gesprochen haben.

Am frühen Abend (17 Uhr) erhielt eine 83-jährige Frau den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters einer Wohlfahrtsorganisation, der Änderungen in ihrer Mitgliedschaft bei der Organisation vortäuschte und den Besuch eines Kollegen ankündigte, der ihr die Änderungen persönlich erklären würde. Kurze Zeit später erschien ein Mann und erschlich sich unter diesem Vorwand Zugang zur Wohnung der Seniorin an der Duisburger Straße in Alt-Homberg. Ihm händigte die Seniorin auf Nachfrage ihre Bankkarte aus und bemerkte nicht, dass der Unbekannte die Karte heimlich austauschte. Erst nachdem der Mann ihre Wohnung verlassen hatte, entdeckte die Seniorin den Austausch und konnte noch beobachten, dass der falsche Mitarbeiter in Richtung Zollstraße lief. Die Seniorin beschreibt den Mann als 40-45 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er soll braune kurze Haare getragen und europäisch ausgesehen haben. Bekleidet sei er mit einem hellen Hemd gewesen.

Wer kann in den drei Fällen Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg warnt: Seien Sie aufmerksam und bleiben Sie misstrauisch. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, ohne deren Identität eindeutig geprüft zu haben. Geben Sie nie Ihre PIN an Dritte weiter. Weder Amtspersonen, wie Polizeibeamte, noch Mitarbeiter von Geldinstituten, Organisationen oder Firmen werden berechtigterweise nach Ihrer PIN fragen. Im Zweifel: Kontaktieren Sie Angehörige oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. Geben Sie auf Ihre Mitmenschen acht, vor allem auf die älteren, die immer wieder ins Visier von Kriminellen geraten. Hier bekommen Sie Informationen und Tipps zum Schutz vor Straftaten: https://duisburg.polizei.nrw/senioren

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