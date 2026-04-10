Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Ohne Fahrerlaubnis und Haftpflichtversicherung unterwegs - Anzeige

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (9. April, 15:30 Uhr) kontrollierte ein Motorradpolizist auf der Friedrich-Ebert-Straße einen Mann am Steuer eines grauen Ford Fiesta.

Als der Beamte den Unbekannten auf einem Tankstellengelände aufforderte, ihm seinen Führer-schein und die Zulassungsbescheinigung Teil 1 auszuhändigen, ergriff der Mann die Flucht.

Der Polizist folgte dem Ford über die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Laar. Auf seiner Flucht missachtete der Mann unter anderem eine Rotlicht anzeigende Ampel. Bei seiner Flucht über einen Gehweg im Bereich der Hoffsche Straße wurde die Fahrzeugfront des Ford beschädigt.

Aufgrund der Verkehrsdichte brach der Beamte die Verfolgung zunächst ab und verlor den Ford im Bereich der Bruckhauser Straße aus den Augen.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug letztendlich geparkt auf der Neanderstraße angetroffen werden. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Die am Auto angebrachten Kennzeichen waren zu keinem Zeitpunkt für dieses Fahrzeug ausgegeben. Zudem bestand für den Ford keine gültige Haftpflichtversicherung.

Die Hartnäckigkeit des Motorradpolizisten sollte sich auszahlen: Anhand von Aufnahmen einer Videokamera und weiteren Ermittlungen, kam der Beamte einem Mann (30) auf der Schliche, der den Wagen mutmaßlich gefahren hat.

Der 30-Jährige muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen - unter anderem auch deswegen, weil er nicht im Besitzt einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

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