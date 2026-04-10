Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen - Kokain sichergestellt

Duisburg (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwochnachmittag (8. April 2026, 17:15 Uhr) einen mutmaßlichen Drogendealer auf der Börsenstraße kontrolliert und dabei Kokain in seiner Bauchtasche aufgefunden.

Im Rahmen einer durch die Staatsanwaltschaft Duisburg erwirkten Wohnungsdurchsuchung konnten weiteres Kokain, sowie Feinwaagen und Bargeld sichergestellt werden - zudem das Handy des 26-jährigen Albaners.

Die Beamten nahmen den Mann, der sich mutmaßlich illegal in Deutschland aufhält, vorläufig fest und brachten ihn in den Polizeigewahrsam. Es wurde am Donnerstag (9. April) wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

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