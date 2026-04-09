Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Fahrraddieb festgenommen

Duisburg (ots)

Zivile Polizisten beobachteten in der Nacht zu Donnerstag (9. April, gegen 1 Uhr) einen Mann (45), der im Bereich des Kometenplatzes zwei Fahrräder entwendete.

Der 45-Jährige rüttelte an mehreren Rädern und nahm sich ein unverschlossenes Zweirad (Firma Rose), setzte sich drauf, griff ein weiteres unverschlossenes Rad (Firma Adriatica) und fuhr in Richtung Friedrich-Ebert-Straße davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und sahen, wie der Duisburger am nächsten Fahrradständer die Räder unter die Lupe nahm.

Dann stellten die Einsatzkräfte den Fahrraddieb und brachten ihn zur Polizeiwache. Da die Eigentümer der beiden Fahrräder vor Ort nicht ausfindig gemacht werden konnten, stellten sie die Bikes sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ die zuständige Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl. Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 34 dauern an.

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