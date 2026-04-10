Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei maskierte Männer haben am Karfreitag (3. April, gegen 21:10 Uhr) versucht, eine Tankstelle im Bereich Kaiser-Friedrich-Straße / Hermannstraße auszurauben. Eine 67-jährige Mitarbeiterin bemerkte die beiden Täter, als sie versuchten, die Tür der Tankstelle zu öffnen. Da diese zu dem Zeitpunkt bereits verschlossen war, gelang es dem Duo nicht, in den Verkaufsraum zu gelangen.

Als die Mitarbeiterin zum Telefon griff, um die Polizei zu alarmieren, ergriffen die Männer in Richtung Hermannstraße die Flucht. Sie trugen jeweils eine dunkle Jacke mit Kapuze.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

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