FW Hünxe: Brand in einem Waldstück
Hünxe (ots)
Die Einheit Bruckhausen wurde am 7. April 2026 um 20:08 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Grasbrand" zum Saatweg alarmiert.
An der Einsatzstelle war eine etwa 25 Quadratmeter große Fläche in einem Waldstück in Brand geraten. Das Feuer, das sich auf das Unterholz ausgebreitet hatte, wurde mit einem Strahlrohr abgelöscht. Abschließend wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.
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