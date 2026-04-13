Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Tödlicher Verkehrsunfall - E-Scooter-Fahrer verstorben

Duisburg (ots)

Am späten Freitagabend (10. April, 23:48 Uhr) kollidierten im Kreuzungsbereich der Ottostraße/Sandstraße ein Mercedes und ein E-Scooter miteinander - der E-Scooter-Fahrer verstarb.

Was passierte:

Der 18-jährige Mercedes-Fahrer schilderte den Einsatzkräften, dass er mit seinem Auto plötzlich mit einem E-Scooter samt Fahrer (32) zusammenstieß, bremste, ausstieg, den bewusstlosen Fahrer auf dem Boden liegen sah und um Hilfe schrie. Er selbst, sowie sein 22-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Die eintreffenden Polizisten begannen sofort mit der Reanimation des 32-jährigen Duisburgers. Rettungskräfte brachten dann den Mann mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus, wo er noch in der Nacht zu Samstag (11. April) infolge seiner schweren Verletzungen verstarb. Weil der Verdacht bestand, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ein Fahrzeug führte, ordnete die Staatsanwaltschaft Duisburg die Entnahme einer Blutprobe an - die ein Arzt auf der Polizeiwache entnahm.

Die beteiligten Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen stellte das Auto sowie den Scooter sicher. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme durch ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen sperrten Polizisten die Unfallstelle.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zu der Unfallursache aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang sowie zu dem Verhalten der Beteiligten nach dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei den Ermittlern zu melden.

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