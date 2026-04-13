Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Frau erlitt Messerstich - Kriminalpolizei ermittelt (

Duisburg (ots)

Am Sonntagabend (12. April, 18:15 Uhr) waren die Beamten im Immanuel-Kant-Park an der Friedrich-Wilhelm-Straße/Tonhallenstraße im Einsatz, weil eine 24-Jährige von einer 15-Jährigen mit einem Messer verletzt wurde.

Was geschehen ist:

Ein Zeuge (37) berichtete, dass er einen Schrei hörte und daraufhin eine blutende Frau am Boden feststellte. Die mutmaßliche Täterin ergriff die Flucht in Richtung der Realschulstraße. Der 37-Jährige beschrieb den Einsatzkräften, wie die Flüchtige aussah.

Rettungskräfte versorgten die Stichverletzung noch vor Ort und brachten die junge Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Im Bereich der Mercatorstraße stießen die Polizisten auf eine 15-Jährige, die offenbar Blutflecken an ihrer Kleidung hatte, und kontrollierten sie. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten neben Betäubungsmitteln ein Messer mit mutmaßlichen Blutanhaftungen und stellten alles sicher. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellten die Beamten fest, dass sie als vermisst galt - somit brachten sie die Minderjährige zu ihrer Wohnanschrift zurück.

Sie muss sich nun mit einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie dem Verstoß gegen das Betäubungsmittel auseinandersetzen. Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 36 dauern derzeit an.

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