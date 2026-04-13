Polizei Duisburg

POL-DU: Audi brennt - Zeugen gesucht

Wanheimerort (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (11. April, 3:00 Uhr) wurde die Polizei zum Michaelplatz gerufen, weil ein grauer Audi S4, der an der Seite der dortigen Kirche geparkt war, brannte. Der bereits in Vollbrand stehende Pkw wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Ein Übergreifen der Flammen auf Fahrzeuge oder Gebäude konnte verhindert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

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