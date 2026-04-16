Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16. April, 00:50 Uhr) gerieten auf der Steinschen Gasse in der Nähe einer Bushaltestelle mehrere Personen in einen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung gipfelte.

Hierbei erlitt ein Mann (32) lebensgefährliche Verletzungen. Ein Notarzt versorgte den Duisburger noch an Ort und Stelle. Rettungskräfte brachten den schwer Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Er befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Ein Busfahrer, der den Verletzten entdeckte, verständigte daraufhin die Einsatzkräfte. Bei Eintreffen der Polizisten trafen sie lediglich auf den 32-Järhigen. Mögliche Tatverdächtige hatten sich bereits entfernt.

Einsatzkräfte der Polizei sicherten bis in die Morgenstunden Spuren am Tatort und befragten Zeugen.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Unter ihrer Sachleitung wurde beim Kriminalkommissariat 11 noch in der Nacht eine Mordkommission eingerichtet.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und den Tatverdächtigen dauern derzeit an.

Zeuginnen und Zeugen des Geschehens wenden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 an die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 11.

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