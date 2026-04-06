Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs im Bereich Merzig

Merzig (ots)

Am Donnerstag, den 02.04.2026, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der L 174 zwischen Merzig und Saarfels (in Fahrtrichtung Saarfels) zu gefährdenden Überholmanövern.

Der Fahrer eines weißen Renault NV250 (Kastenwagen) mit SLS-Kreiskennung war, auf dem Streckenabschnitt ab der Überleitung der Saarbrücker Allee zur L 174 in Fahrtrichtung Saarfels, Zeugenangaben zufolge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Trotz Gegenverkehr überholte der Fahrzeugführer mehrfach über Sperrflächen und im Überholverbot, wodurch sowohl entgegenkommende als auch in gleicher Fahrtrichtung befindliche Fahrzeuge gefährdet wurden sowie ausweichen und stark abbremsen mussten.

Anschließend entfernte sich der männliche Fahrzeugführer weiter in Fahrtrichtung Saarfels.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder sogar selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig in Verbindung zu setzen.

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