Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugenaufruf nach Nötigung im Straßenverkehr und weiterer Straftaten im Bereich Merzig-Silwingen

Merzig (ots)

Am 23.03.2026, in der Zeit zwischen 16:55 Uhr und 17:05 Uhr, kam es auf einem Feldweg im Bereich 66663 Merzig-Silwingen zunächst zu einer Nötigung im Straßenverkehr, die sich bis in die Ortslage Silwingen fortsetzte. In Silwingen wurde durch den bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich einer Einmündung ein gefährliches Überholmanöver durchgeführt, bei dem möglicherweise andere Fahrzeugführer gefährdet wurden. Im weiteren Verlauf nötigte der unbekannte Täter die Geschädigten zum Anhalten, wobei es auf offener Straße zur Konfrontation zwischen einem Geschädigten und dem Täter kam. Durch den unbekannten Täter wurden hierbei weitere Straftaten begangen. Zeugen und weitere Geschädigte, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Merzig zu melden.

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