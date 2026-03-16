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Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrskontrollen aus Anlass der Cavalcade in Remich

Perl-Nennig (ots)

Am gestrigen Sonntag wurde im Zeitraum zwischen 18:00 und 01:00h auf dem Mitfahrerparkplatz der Moselbrücke in Perl-Nennig eine Kontrollstelle errichtet. Die anschließenden Verkehrskontrollen erfolgten durch Bedienstete der Polizeiinspektion Merzig, des Verkehrsdienstes West sowie der Bundespolizei Perl.

Ca. 80 Fahrzeuge wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei zahlreiche verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt wurden.

Unter anderem standen neun Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und anderer berauschender Mittel. Hier erfolgten Blutprobenentnahmen und es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. In einem Fall konnte eine Alkoholkonzentration von 2,10 Promille in der Atemluft eines Fahrzeugführers festgestellt werden

Bei weiteren vier Verkehrsteilnehmern konnte eine derartige Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, sodass Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig
MZG- DGL
Gutenbergstraße 30
66663 Merzig
Telefon: 06861/7040
E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell

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