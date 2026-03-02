Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Rücksichtslose Motorradfahrer in Beckingen unterwegs

Beckingen (ots)

Am 02.03.2026 gegen 17:00 Uhr wurden zwei Motorräder in der Ortslage Beckingen geführt. Laut einem Zeugen überholten die Motorradfahrer in der Dillinger Straße trotz Gegenverkehrs mehrere PKW. In der Brückenstraße fühlte sich der Zeuge als PKW-Fahrer derart bedrängt, dass er anhielt, um die Motorräder vorbeifahren zu lassen. Die Krafträder wurden beschleunigt und über einen Fußgängerüberweg hinweg geführt, obwohl ein Kind im Begriff war, über den Zebrastreifen die Brückenstraße zu überqueren. Das laut Zeugen etwa 8-jährige Kind erschrak und musste abrupt stehen bleiben. Die Motorräder mit SLS-Kreiskennzeichen wurden durch das Haustadter Tal geführt und bogen schließlich in Honzrath in Richtung Düppenweiler ab. Zuvor bedachte einer der beiden Motorradfahrer einen Zeugen mit dem ausgestreckten Mittelfinger. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, die Polizei Merzig zu kontaktieren. Auch das besagte Kind, das die Fahrbahn in der Brückenstraße überqueren wollte, ist für die polizeilichen Ermittlungen von Interesse. Das Mädchen soll lange Haare und eine Packung Küchenkrepp in der Hand getragen haben.

