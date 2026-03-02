PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Rücksichtslose Motorradfahrer in Beckingen unterwegs

Beckingen (ots)

Am 02.03.2026 gegen 17:00 Uhr wurden zwei Motorräder in der Ortslage Beckingen geführt. Laut einem Zeugen überholten die Motorradfahrer in der Dillinger Straße trotz Gegenverkehrs mehrere PKW. In der Brückenstraße fühlte sich der Zeuge als PKW-Fahrer derart bedrängt, dass er anhielt, um die Motorräder vorbeifahren zu lassen. Die Krafträder wurden beschleunigt und über einen Fußgängerüberweg hinweg geführt, obwohl ein Kind im Begriff war, über den Zebrastreifen die Brückenstraße zu überqueren. Das laut Zeugen etwa 8-jährige Kind erschrak und musste abrupt stehen bleiben. Die Motorräder mit SLS-Kreiskennzeichen wurden durch das Haustadter Tal geführt und bogen schließlich in Honzrath in Richtung Düppenweiler ab. Zuvor bedachte einer der beiden Motorradfahrer einen Zeugen mit dem ausgestreckten Mittelfinger. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, die Polizei Merzig zu kontaktieren. Auch das besagte Kind, das die Fahrbahn in der Brückenstraße überqueren wollte, ist für die polizeilichen Ermittlungen von Interesse. Das Mädchen soll lange Haare und eine Packung Küchenkrepp in der Hand getragen haben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig
MZG- DGL
Gutenbergstraße 30
66663 Merzig
Telefon: 06861/7040
E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell

  • 26.02.2026 – 13:23

    POL-MZG: Vermisste Sarah Böffel wohlbehalten angetroffen

    Merzig (ots) - Die seit Dezember 2025 aus einer Pflegeeinrichtung in Merzig abgängige Sarah Böffel konnte zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Es wird um Löschung der persönlichen Daten/ des eingestellten Fotos von Frau Böffel gebeten. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Merzig MZG- KED Gutenbergstraße 30 66663 Merzig Telefon: ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:54

    POL-MZG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Kind in Perl

    Perl (ots) - In den frühen Morgenstunden des 26.01.2026, gegen 07:15 Uhr, kam es in Perl im Bereich der Bushaltestelle in der Straße Am Dreiländereck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen von einem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die Polizei sucht Unfallzeugen oder Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei ...

    mehr
