POL-MZG: Vermisste Sarah Böffel wohlbehalten angetroffen
Merzig (ots)
Die seit Dezember 2025 aus einer Pflegeeinrichtung in Merzig abgängige Sarah Böffel konnte zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.
Es wird um Löschung der persönlichen Daten/ des eingestellten Fotos von Frau Böffel gebeten.
