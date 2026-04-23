Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht aufgeklärt und Welpen ausgesetzt

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Am Mittwochnachmittag kam es in der Bühlhofer Straße in Künzelsau zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin touchierte gegen 16:30 Uhr beim Rangieren einen geparkten Volkswagen und verursachte dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Verursacherin an ihrer Halteranschrift in einem Nachbarort angetroffen werden. Ihr drohen nun eine Geldstrafe sowie führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Öhringen: Welpen aufgefunden - Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag wurden in der Nähe der Autobahnbrücke über die A6 am Zwerchweg in Öhringen mehrere Hundewelpen in einer Transportbox aufgefunden. Die fünf Mischlingshunde wurden zunächst zum Polizeirevier Öhringen und dann in das Tierheim Waldenburg verbracht. Es liegen derzeit keine Hinweise auf die Eigentümer oder den Aussetzer vor. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

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