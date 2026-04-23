Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallfluchten und Kennzeichendiebstahl

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: Mit parkendem Fahrzeug kollidiert - Zeugen gesucht

Ein geparkter VW wurde am Mittwoch in Tauberbischofsheim von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der T-Roc stand zwischen 18:30 Uhr und 21:10 Uhr am Fahrbahnrand der Dr.-Ulrich-Straße auf Höhe der Hausnummer 1. In diesem Zeitraum streifte ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren an dem VW entlang und verursachte Schäden, die sich ersten Schätzungen nach auf rund 3.000 Euro belaufen. Aufgrund der Höhe der entstandenen Kratzspuren und Eindellungen wird davon ausgegangen, dass es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen größeren Pkw oder Lkw handelte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Tauberbischofsheim: Wer hat die Autokennzeichen gestohlen?

Am Montag oder Dienstag stahl eine unbekannte Person in Tauberbischofsheim die beiden Kennzeichenschilder eines geparkten Renaults. Der Wagen stand zwischen 15 Uhr am Montagnachmittag und 8:45 Uhr am folgenden Morgen auf einem Parkplatz im Bereich der Dudenstädter Allee/ Albert-Schweitzer-Straße. Diesen Zeitraum nutzte ein Unbekannter um die Kennzeichen vom Fahrzeug abzunehmen und zu stehlen. Dabei entstand auch an den Kennzeichenhalterungen ein geringer Sachschaden. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Grünsfeld: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Supermarktes im Gartenweg in Grünsfeld wurde am Mittwoch ein Seat Ibiza beschädigt. Der Wagen stand zwischen 16 Uhr und 20 Uhr auf dem auf der Seite des Rankwegs liegenden Parkplatz. Vermutlich streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den Seat, meldete den Unfall aber weder der Besitzerin noch der Polizei. Es entstanden Schäden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

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