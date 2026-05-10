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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: psychisch auffällige Person leistet Widerstand

Wittlich (ots)

Am 09.05.2026 gegen 17:30 Uhr erhielten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis über eine auffällige Person, welche unbekleidet im Bereich Trierer Landstraße unterwegs sei.

Eine umgehende Fahndung nach der Person verlief zunächst negativ.

Gegen 19:20 Uhr erfolgte sodann eine weitere Mitteilung über diese Person in gleicher Art und Weise. Hier führte die Fahndung sodann zum Antreffen eines 21-jährigen Mannes aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welcher vollkommen unbekleidet und augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand war.

Im Zuge der Gesprächsführung und der beabsichtigten Ingewahrsamnahme der Person, leistete dieser körperlichen Widerstand gegen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten.

Die Person konnte schließlich in Gewahrsam genommen und einem Krankenhaus zugeführt werden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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