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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl

Minderlittgen (ots)

Am 09.05.2026 zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in das Gemeindehaus in Minderlittgen, wo eine Veranstaltung stattfand und entwendete aus einer Handtasche, welche im Küchenbereich lag das Bargeld aus dem Portemonnaie.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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