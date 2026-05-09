Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Am 09.05.2026 gegen 00:58 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrradfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet den Klausener Weg in Wittlich.

Das Rad war unbeleuchtet und bereits bei der Nachfahrt durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde festgestellt, dass der Radfahrer deutliche Schlangenlinien fuhr.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann mit einer Alkoholkonzentration von deutlich über 1,6 Promille absolut fahruntüchtig war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen.

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