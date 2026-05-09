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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsgefährdung

Ürzig (ots)

Am 08.05.2026, gegen 22:00 Uhr, kam es in Ürzig zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Mitteiler befuhr mit seinem PKW die Bergstraße aus Richtung Wittlich kommend in Richtung Bernkastel-Kues, als ihm plötzlich auf seiner Fahrspur ein dunkles Motorrad mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Der Mitteiler konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen nach rechts verhindern. Das Motorrad scherte erst im letzten Moment zwischen einem silbernen Kleinwagen der Marke Fiat und einem rotem Ford Mustang wieder auf die rechte Fahrspur ein. Die jeweiligen Fahrer des Motorrads, des Fiats und des Ford Mustangs sollen bereits circa eine Stunde zuvor negativ in Bernkastel-Kues aufgefallen sein, insbesondere durch den auffallend lauten Auspufflärm des Motorrads. Zeugen, die Hinweise bezüglich der Identität der verantwortlichen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der 06531 95270 an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531 95270

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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