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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verbotenes Autorennen - Täter gefasst

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 03.04.2026, wurden durch einen Autofahrer gegen 19:00 Uhr zwei Sportwagen gemeldet, welche sich auf der Brunckstraße ein Fahrzeugrennen lieferten. Es handelte sich hierbei um einen grauen Mercedes AMG GT63S sowie einen schwarzen Audi S 7. Durch Zeugen wurde geschildert, dass die Sportwagen bereits auf der L523 von Worms aus kommend in Richtung Ludwigshafen aufgefallen seien. Sie hätten andere Verkehrsteilnehmer in Schlangenlinien überholt und teilweise auch ausgebremst und hierbei gefährdet.

Die Fahrzeuge konnten durch Kräfte der Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Gegen den 33-jährigen und 21-jährigen Fahrer wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Sollten Sie ebenfalls Zeuge des Sachverhalts sein oder wurden Sie durch die Fahrmanöver gefährdet, so werden Sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail über piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
Dennis Sturm

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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