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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer unter starkem Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 03.04.2026 gegen 22:55 Uhr, wird der Polizei ein schlangenlinienfahrender Transporter in der Ludwigshafener Gartenstadt gemeldet. Dieser konnte schließlich durch Polizeikräfte auf dem Schänzeldamm einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim 62-jährigen Fahrer aus Ludwigshafen konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über zwei Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
Dennis Sturm

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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