Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gezündete Pyrotechnik verursacht Sachschaden in Hausflur

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am späten Abend des 03.04.2026, gegen 22:35 Uhr, kam es zu einer Detonation vermutlicher Pyrotechnik in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Rohrlachstraße. Hierbei wurden u.a. Decken-, Wand- und Glaselemente beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Personen wurden durch die Detonation nicht verletzt. Die Polizei und Feuerwehr waren mit mehreren Kräften vor Ort. Nach Überprüfung durch die Feuerwehr konnten die Anwohner im Gebäude verbleiben, so dass keine Gefahr für sie bestand und die zunächst errichtete Sperrung durch die Polizei zeitnah aufgelöst wurde. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

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