Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung im Hemshof

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, dem 02.04.2026, gegen 17:05 Uhr, kam es in der Ganderhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen.

Zuvor sei es zu einem verbalen Streitgespräch gekommen, in dessen Verlauf die 27-jährige Beschuldigte der 29-jährigen Geschädigten ins Gesicht spuckte. An der daraus resultierenden körperlichen Auseinandersetzung beteiligten sich anschließend noch die Mutter der Beschuldigten sowie die 29-jährige, männliche Begleitung der Geschädigten. Die Situation vor Ort konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten beruhigt werden. Die Beschuldigte wurde aufgrund leichter Verletzungen im Gesichtsbereich in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen die vier Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

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