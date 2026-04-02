Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Ludwigshafen (ots)

Am 02.04.2026, gegen 7:45 Uhr, missachtete eine 39 jährige Autofahrerin eine rote Ampel an der L527 und kollidierte im Kreuzungsbereich der L524 (Maxdorfer Straße) / L527 mit dem Auto eines 35 Jährigen. Durch den Aufprall wurde das Auto des 35-Jährigen gegen einen an der Ampel stehenden Transporter geschoben. Das Auto der 39-jährigen Unfallverursacherin wurde gegen eine Ampel geschleudert. Sie wurde durch den Unfall schwer verletzt. Der 35 Jährige sowie zwei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen, ein weiterer Mitfahrer im Fahrzeug des 35 Jährigen wurde schwer verletzt. Lebensgefahr bestand für keine Person. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Während der Verkehrsunfallaufnahme war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Kreuzungsbereich musste für rund 2,5 Stunden gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 50.000 Euro.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

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