Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 51-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Seit Dienstag, 31.03.2026, wird ein in Ludwigshafen wohnender 51-Jähriger vermisst. Er verließ am Dienstag gegen 12 Uhr sein gewohntes Umfeld. Zuletzt wurde der Vermisste im Krankenhaus zum Guten Hirten gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der 51-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 51-Jährigen:

- 1,70m -1,75m - ca. 100kg - normale Statur - Vollbart - graumelierte Haare

Weitere Informationen, wie Name und ein Foto des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/U0hmNbz

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

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