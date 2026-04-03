PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung auf dem Berliner Platz

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 03.04.2026, kam es gegen 04:30 Uhr auf dem Berliner Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ungefähr zehn Personen. Hierbei kam es laut Zeugenangaben auch zu Würfen mit Glasflaschen. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Tätergruppierung bereits entfernt und es konnten nur noch zwei 20-jährige Geschädigte angetroffen werden. Diese wurden zur Versorgung ihrer leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise zu den Flüchtigen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ferry Gantert
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 14:21

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

    Ludwigshafen (ots) - Am 02.04.2026, gegen 7:45 Uhr, missachtete eine 39 jährige Autofahrerin eine rote Ampel an der L527 und kollidierte im Kreuzungsbereich der L524 (Maxdorfer Straße) / L527 mit dem Auto eines 35 Jährigen. Durch den Aufprall wurde das Auto des 35-Jährigen gegen einen an der Ampel stehenden Transporter geschoben. Das Auto der 39-jährigen Unfallverursacherin wurde gegen eine Ampel geschleudert. Sie ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 13:12

    POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 51-Jährigen

    Ludwigshafen (ots) - Seit Dienstag, 31.03.2026, wird ein in Ludwigshafen wohnender 51-Jähriger vermisst. Er verließ am Dienstag gegen 12 Uhr sein gewohntes Umfeld. Zuletzt wurde der Vermisste im Krankenhaus zum Guten Hirten gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der 51-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren