Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung auf dem Berliner Platz

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 03.04.2026, kam es gegen 04:30 Uhr auf dem Berliner Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ungefähr zehn Personen. Hierbei kam es laut Zeugenangaben auch zu Würfen mit Glasflaschen. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Tätergruppierung bereits entfernt und es konnten nur noch zwei 20-jährige Geschädigte angetroffen werden. Diese wurden zur Versorgung ihrer leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise zu den Flüchtigen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

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