Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Fahrradfahrern

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, dem 30.03.2026, gegen 16:10 Uhr, befuhr der 41-jährige geschädigte Radfahrer den Fahrradweg in der Rheinuferstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf Höhe des BASF Tor 7 sei er in der dortigen Kurve mit einem bislang unbekannten E-Bike-Fahrer frontal zusammengestoßen. Durch den Zusammenstoß sei der 41-jährige Radfahrer gestürzt und verletzte sich leicht. Eine unbekannte Radfahrerin habe diesen Zusammenstoß mitbekommen und half dem gestürzten Radfahrer. Währenddessen entfernte sich der E-Bike-Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der E-Bike-Fahrer wurde wie folgt beschrieben: 30-35 Jahre; ca. 1,80m groß; etwa 90kg schwer; dunkelbraune und nach hinten gegelte Haare; trug dunkle Kleidung. Das E-Bike sei dunkelgrau/dunkelblau mit einer orangenen Aufschrift gewesen.

Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben?

Darüber hinaus wird die hilfsbereite Radfahrerin gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Polizeidienststelle zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

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