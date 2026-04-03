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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf nach Körperverletzung mit Messer

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, dem 02.04.2026, um 17:27 Uhr, kam es im Friedenspark zu einem Körperverletzungsdelikt. Dabei wurde der 18-jährige Geschädigte durch einen unbekannten Beschuldigten, vermutlich mit einem Messer, verletzt. Die Umstände sind noch unbekannt.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Beschuldigten geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Ferry Gantert
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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