POL-PPRP: Zwei E-Bikes vor Fitnessstudio entwendet
Ludwigshafen - Oggersheim (ots)
Am Freitag, den 03.04.2026, kam es zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr zum Diebstahl zweier E-Bikes vor einem Geschäft in der Mannheimer Straße. Die Fahrräder waren vor dem Geschäft mit Schlössern gesichert.
Bei Zeugenhinweisen wird darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail über piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
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