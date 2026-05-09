Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperliche Auseinandersetzung in Kneipe

Bernkastel-Kues (ots)

Am Freitagabend gegen 23:55 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues und gab an, dass er soeben eine körperliche Auseinandersetzung mit einem anderen Gast des von ihm besuchten Lokals hatte. Dieser habe ihn, ohne einen für ihn ersichtlichen Grund, angegriffen, woraufhin sich der Zeuge wehrte und dabei an der Hand verletzte. Der Täter habe anschließend mit seinen Begleitern (zwei weibliche und eine männliche Person) die Örtlichkeit verlassen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Täter sowie seine Begleitung nicht mehr angetroffen werden. Der Geschädigte beschrieb die Personengruppe zwischen 30-40 Jahre alt. Die männlichen Personen trugen teilweise Strohhüte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zur Identität des Täters sowie dessen Begleitung machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (Tel. 06531-95270) zu melden

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