Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Kontrollen im Wittlicher Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Am 06.05.2026 fanden im Wittlicher Stadtgebiet mehrere polizeiliche Kontrollen statt. Gleichzeitig zeigten die Polizeibeamtinnen und -beamten sichtbare Präsenz im gesamten Stadtgebiet.

Hier darf zusammenfassend das Ergebnis dargestellt werden.

Es wurden insgesamt mehr als 80 Personen und mehr als 40 Fahrzeuge an diesem Tag kontrolliert.

Gegen drei Fahrer von E-Scootern mussten strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz und in zwei Fällen davon sogar wegen Urkundenfälschung eingeleitet werden.

Es wurden zudem sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen im Zusammenhang mit den straßenverkehrsrechtlichen Regeln festgestellt und gemäß den Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet.

In einem Fall war die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde.

Es kam zur Sicherstellung mehrerer Vapes bei Jugendlichen. Zudem wurden drei Personen mit Haftbefehlen festgestellt.

Die deutlich sichtbare Präsenz wurde durch die Passantinnen und Passanten sehr begrüßt, es ergaben sich viele gute Gespräche in diesem Zusammenhang.

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