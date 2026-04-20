Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (107/2026) Fahrradfahrer als Falschfahrer auf der A 38 unterwegs - Polizei sucht weitere gefährdete Verkehrsteilnehmende

Göttingen (ots)

BAB 38 zwischen den Anschlussstellen Arenshausen und Friedland, Richtungsfahrbahn Leipzig Samstag, 18. April 2026, gegen 07.15 Uhr

FRIEDLAND/RUSTENFELDE (ab) - Ein 20 Jahre alter Mann aus dem Großraum Hamburg ist am Samstagmorgen (18.04.26) auf der A 38 zwischen den Anschlussstellen Arenshausen (Landkreis Eichsfeld) und Friedland (Landkreis Göttingen) mit einem Fahrrad als Falschfahrer unterwegs gewesen.

Der Mann befuhr die Richtungsfahrbahn Leipzig entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung (in Richtung Göttingen) und nutzte dabei zeitweise den linken Fahrstreifen. Mehrere Verkehrsteilnehmende bemerkten den Radfahrer und verständigten über den Notruf die Polizei. Die Autobahnpolizei Göttingen bittet weitere bislang unbekannte Verkehrsteilnehmende, die durch dessen Fahrweise gefährdet wurden oder ausweichen beziehungsweise abbremsen mussten, sich zu melden.

Ersten Meldungen zufolge war der Fahrradfahrer gegen 07.15 Uhr im Bereich des Heidkopftunnels auf der Ostfahrbahn unterwegs und zeigte dabei eine unsichere Fahrweise. Die Tunnelüberwachung veranlasste daraufhin umgehend eine Sperrung des Tunnels.

Nach dem Verlassen des Tunnels fuhr der Mann über eine Rettungszufahrt von der Autobahn ab. Polizeibeamte trafen ihn wenig später im Bereich Niedergandern an und kontrollierten ihn dort. Warum der Mann mit dem Fahrrad auf die Autobahn fuhr, ist derzeit noch unklar. Im Zuge der weiteren Maßnahmen ergaben sich jedoch Hinweise auf einen psychischen Ausnahmezustand. Aufgrund seines auffälligen Zustandes wurde er im weiteren Verlauf ärztlich untersucht und in ein Fachklinikum gebracht.

Ob es über die bislang bekannten Fälle hinaus zu weiteren konkreten Gefährdungen gekommen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Insbesondere werden noch Videoaufzeichnungen ausgewertet.

Gesucht werden daher insbesondere Verkehrsteilnehmende, die den Radfahrer auf der A 38 wahrgenommen haben und durch dessen Fahrweise abbremsen, ausweichen oder abrupt lenken mussten oder sonstige Angaben zum Geschehen machen können.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Göttingen unter Telefon (0551) 491-6515 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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