Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (105/2026) Unfallflucht während Fußballspiel in Groß Schneen: VW Golf auf Parkplatz vor Sportanlage beschädigt, Verursacher unbekannt

Göttingen (ots)

Friedland, Ortsteil Groß Schneen, Kampweg Samstag, 11. April 2026, zwischen 09.20 und 12.30 Uhr

GROß SCHNEEN (jk) - Während eines laufenden Fußballspiels hat sich am Samstag (11.04.26) auf dem Parkplatz einer Sportanlage am Kampweg in Groß Schneen (Landkreis Göttingen) eine Unfallflucht ereignet. Derzeitigen Ermittlungen zufolge stieß in der Zeit zwischen 09.20 und 12.30 Uhr ein bislang unbekanntes Auto gegen einen in Höhe des Haupteingangs geparkten VW Golf und beschädigte ihn am vorderen Kotflügel.

Der entstandene Schaden beträgt vermutlich etwa 2.000 Euro. Hinweise auf den oder die Unfallfahrer/in liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05504/94982-0 bei der Polizeistation Friedland zu melden.

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