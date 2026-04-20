Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (106/2026) Mutmaßlich homophob motivierter Angriff vor Supermarkt - 40-Jähriger leistet Widerstand: offener Haftbefehl vollstreckt

Göttingen (ots)

Göttingen, Kurze-Geismar-Straße

Freitag, 17. April 2026, gegen 21.30 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Vor einem Supermarkt in der Kurze-Geismar-Straße soll es am Freitagabend (17.04.26) gegen 21.30 Uhr zu einem mutmaßlich homophob motivierten Angriff auf eine vierköpfige Personengruppe gekommen sein. Ein Mann wurde dabei nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Die Polizei Göttingen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden.

Ersten Ermittlungen zufolge war es zunächst im Bereich des Marktes zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Göttingern im Alter von 40 und 36 Jahren und der später angegriffenen Gruppe gekommen. In diesem Zusammenhang sollen die beiden Männer die Betroffenen unter anderem in Bezug auf deren sexuelle Orientierung angesprochen und im weiteren Verlauf homophob beleidigt haben. Nach gegenwärtigem Stand ist daher ein mutmaßlich homophober Hintergrund Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Als die vierköpfige Gruppe den Markt verließ, sollen die beiden Göttinger bereits vor dem Ausgang gewartet haben. Kurz darauf kam es zu dem körperlichen Angriff.

Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf eine unübersichtliche und dynamische Situation. Einer der beiden Tatverdächtigen verhielt sich den Einsatzkräften gegenüber sofort hochaggressiv und musste zu Boden gebracht werden. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, bevor er gefesselt werden konnte.

Auch nach seiner Fixierung beruhigte sich der 40-Jährige nicht. Er beleidigte und bedrohte die eingesetzten Polizeibeamten fortlaufend, auch noch während des anschließenden Transports und der weiteren Maßnahmen auf der Dienststelle. Gegen ihn wurden deshalb unter anderem Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Der 40 Jahre alte Göttinger erlitt im Verlauf des Einsatzes eine leichte Gesichtsverletzung und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Rahmen der Identitätsfeststellung stellte sich außerdem heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Da der haftbefreiende Betrag nicht entrichtet werden konnte, wurde er anschließend in die JVA Rosdorf eingeliefert.

Der 36-jährige Mitbeschuldigte trat gegenüber den eingesetzten Beamten deutlich weniger auffällig auf. Gegen ihn wird ebenfalls im Zusammenhang mit dem mutmaßlich homophob motivierten Angriff ermittelt. Zudem wurde gegen ihn ein Platzverweis für den Innenstadtbereich ausgesprochen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Staatsschutzkommissariat der Polizei Göttingen geführt.

Zeugen, die die Auseinandersetzung am Freitagabend vor dem Supermarkt in der Kurze-Geismar-Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

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