Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: LKW-Unfall auf der A8 sorgt für Vollsperrung in Fahrtrichtung Stuttgart bei Pforzheim

Pforzheim (ots)

Pforzheim, 3. März 2026 - Am frühen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Pforzheim kurz nach 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lastkraftwagen auf die Bundesautobahn A8 alarmiert. Aufgrund der ersten Meldungen rückte der komplette Hilfeleistungszug sowie der Kranwagen zur Einsatzstelle aus. Vor Ort bestätigte sich ein Auffahrunfall zwischen zwei LKW. Beide Fahrer hatten ihre Fahrzeuge bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Eine Person erlitt leichte Verletzungen, wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in eine Pforzheimer Klinik transportiert. Durch den Aufprall wurde der Kraftstofftank eines der Fahrzeuge beschädigt. Um ein weiteres Austreten von Diesel zu verhindern, setzte die Feuerwehr Spezialtechnik ein und überführte den verbliebenen Kraftstoff kontrolliert in geeignete Behälter. Parallel wurden die betroffenen Bereiche abgestreut und gegen Brand- und Umweltrisiken gesichert. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten gestalteten sich aufgrund der Fahrzeugmassen und der ausgelaufenen Betriebsstoffe umfangreich. Für die Dauer der Maßnahmen musste die Autobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Pforzheim war mit 22 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Polizei und Autobahnmeisterei unterstützten die Maßnahmen.

Original-Content von: Feuerwehr Pforzheim, übermittelt durch news aktuell