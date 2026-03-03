PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: LKW-Unfall auf der A8 sorgt für Vollsperrung in Fahrtrichtung Stuttgart bei Pforzheim

Pforzheim (ots)

Pforzheim, 3. März 2026 - Am frühen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Pforzheim kurz nach 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lastkraftwagen auf die Bundesautobahn A8 alarmiert. Aufgrund der ersten Meldungen rückte der komplette Hilfeleistungszug sowie der Kranwagen zur Einsatzstelle aus. Vor Ort bestätigte sich ein Auffahrunfall zwischen zwei LKW. Beide Fahrer hatten ihre Fahrzeuge bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Eine Person erlitt leichte Verletzungen, wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in eine Pforzheimer Klinik transportiert. Durch den Aufprall wurde der Kraftstofftank eines der Fahrzeuge beschädigt. Um ein weiteres Austreten von Diesel zu verhindern, setzte die Feuerwehr Spezialtechnik ein und überführte den verbliebenen Kraftstoff kontrolliert in geeignete Behälter. Parallel wurden die betroffenen Bereiche abgestreut und gegen Brand- und Umweltrisiken gesichert. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten gestalteten sich aufgrund der Fahrzeugmassen und der ausgelaufenen Betriebsstoffe umfangreich. Für die Dauer der Maßnahmen musste die Autobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Pforzheim war mit 22 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Polizei und Autobahnmeisterei unterstützten die Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Pforzheim

Telefon: 07231 39-2511
E-Mail: fw@pforzheim.de
https://www.feuerwehr-pforzheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Pforzheim
Weitere Meldungen: Feuerwehr Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 13:02

    FW Pforzheim: Zwei Wohnungsbrände im Stadtgebiet Pforzheim am 28.02.2026

    Pforzheim (ots) - Am Samstagvormittag, 28. Februar 2026, kam es im Stadtgebiet Pforzheim zu zwei Wohnungsbränden. Gegen 10.00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle durch eine Vielzahl von Anrufen ein Wohnungsbrand in der Hermannstraße gemeldet. Umgehend rückten Feuerwehr und Rettungsdienst mit einer Vielzahl von Fahrzeugen aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 14:04

    FW Pforzheim: Diesel in Gewässer, Feuerwehr bringt mehrere Ölsperren ein

    Pforzheim (ots) - Am Freitag kam es gegen 11.30 Uhr im Bereich des Kupferhammers zu einem Austritt von Dieselkraftstoff aus einem LKW, der bei Rangierfahrt mit einer Steinmauer kollidiert war. Aufgrund der Nähe zur Würm gelang der Kraftstoff in kürzester Zeit in den Fluss. Umgehend wurde über die Integrierte Leitstelle Pforzheim die Feuerwehr Pforzheim alarmiert. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren