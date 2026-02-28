Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Zwei Wohnungsbrände im Stadtgebiet Pforzheim am 28.02.2026

Pforzheim (ots)

Am Samstagvormittag, 28. Februar 2026, kam es im Stadtgebiet Pforzheim zu zwei Wohnungsbränden. Gegen 10.00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle durch eine Vielzahl von Anrufen ein Wohnungsbrand in der Hermannstraße gemeldet. Umgehend rückten Feuerwehr und Rettungsdienst mit einer Vielzahl von Fahrzeugen aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Vollbrand. Aus den Fenstern drang dichter Brandrauch. Umgehend wurden die Löscharbeiten eingeleitet. Eine Person, welche sich in der Wohnung aufgehalten hatte, erlitt schwere Brandverletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Im Verlauf der Löscharbeiten wurde in der Brandwohnung eine Katze gefunden, die den Brand leider nicht überlebt hat. Auch die sich oberhalb und unterhalb der Brandwohnung befindenden Wohnungen wurde verraucht. Deren Bewohner konnten die Wohnungen unverletzt verlassen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden auch die unmittelbar benachbarten Häuser geräumt. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte die Bewohner der Nachbargebäude in ihre Wohnungen zurück. Die Brandwohnung sowie die im gleichen Haus liegenden Wohnungen sind bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Noch während des laufenden Einsatzes in der Hermannstraße wurde gegen 10.25 Uhr der Integrierten Leitstelle ein Wohnungsbrand im Stadtteil Eutingen gemeldet. In einer Erdgeschosswohnung war beim Kochen Fett in Brand geraten. Die Bewohner handelten umsichtig und konnten den Fettbrand mit Hilfe eines Topfdeckels löschen. Dennoch wurden Teile der Küchenmöblierung durch den Brand beschädigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten die Küche auf Glutnester und leiteten Belüftungsmaßnahmen ein. Der Rettungsdienst untersuchte vorsorgliche alle Bewohner der Brandwohnung. Eine Bewohnerin erlitt durch den Brandrauch eine Rauchgasvergiftung und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert werden.

An dieser Stelle nochmals der Hinweis der Feuerwehr: Fettbrände niemals mit Wasser löschen! Hier helfen ein Topfdeckel oder spezielle Feuerlöscher, die für Fettbrände geeignet sind.

An beiden Einsatzstellen waren Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

