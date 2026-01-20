FW Pforzheim: Brand in einer Lackiererei

Feuerwehr Pforzheim

Am 19.01.2026 wurde gegen 23:35 Uhr ein Brand in einer Werkstatt in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße Ecke Germaniastraße gemeldet. Die Erkundung durch die Feuerwehr ergab einen Brand in einem Lackierbetrieb mit der Verrauchung einer Halle. Zwei Mitarbeiter wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben. Aufgrund der noch unklaren Lage wurden umgehend weitere Kräfte nachalarmiert. Die Brandbekämpfung wurde von mehreren Trupps im Innenangriff sowie an der Gebäudeseite über eine Drehleiter durchgeführt. Das Gebäude und ein angrenzendes Fitnessstudio wurden auf weitere Personen kontrolliert. Der Brand hat sich im Gebäude auf die Zwischendecke ausgebreitet. In Folge der Brandes sind Teile der Decke heruntergefallen. Wegen der Raumhöhe und der Zugänglichkeit zum Dach waren die Löschmaßnahmen erschwert und erforderten einen größeren Personal- und Zeitansatz. Die Dachhaut musste an mehreren Stellen geöffnet werden, um Glutnester ablöschen zu können. Zur weiteren Lagebeurteilung wurde auch eine Drohne der Feuerwehr eingesetzt. Die Brandausbreitung auf andere Gebäude und der Raucheintrag in das benachbarte Alten- und Pflegeheim konnten erfolgreich verhindert werden. Im betroffenen Betrieb entstand allerdings ein größerer Sachsachaden. Die Feuerwehr Pforzheim war mit insgesamt 69 Einsatzkräften von der Berufsfeuerwehr und den freiwilligen Abteilungen Brötzingen-Weststadt, Haidach, Dillweißenstein, Huchenfeld und Hohenwart vor Ort. Die Einsatzmaßnahmen dauerten bis 05:44 Uhr. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde von dienstfreien Beamten und Kräften der freiwilligen Feuerwehr sichergestellt. Heute Vormittag erfolgte eine Nachschau durch die Feuerwehr.

