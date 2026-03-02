PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchsversuch gescheitert: Polizei sucht Zeugen

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Sonntagmorgen versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße einzubrechen. Einer Mieterin waren gegen Mittag Einbruchsspuren an der Haustür aufgefallen, weswegen sie die Polizei verständigte. Nach ihren Angaben war die Tür am Morgen noch unbeschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge, schafften die Täter es nicht, in das Haus einzudringen. Die Höhe des Sachschadens, den die Unbekannten anrichteten, lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 20:27

    POL-PPWP: Zwei Männer lebensbedrohlich verletzt - Polizei bittet um Hinweise

    Kaiserslautern (ots) - Wegen einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Samstagabend (28. Februar 2026) in der Fruchthallstraße bittet die Polizei um Hinweise. Gegen 18 Uhr erreichten die Beamten mehrere Notrufe. Im Bereich des Fackelbrunnens lag ein schwerverletzter Mann blutend am Boden; eine weitere Person war ebenfalls verletzt. Mutmaßlich war ein Messer im ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:24

    POL-PPWP: Einbruchversuch an Schule

    Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte haben von Mittwoch auf Donnerstag versucht, in eine Schule einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster des Schulgebäudes auf. Dabei wurde jedoch ein Alarm ausgelöst. Offenbar ließen die Unbekannten daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Eine erste Überprüfung ergab, dass scheinbar nichts entwendet wurde. Zudem gibt es ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:20

    POL-PPWP: Auto in Tiefgarage aufgebrochen

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Pkw in der Albertstraße aufgebrochen. Der 65-jährige Fahrzeugbesitzer hatte seinen Volvo am Mittwoch gegen 19 Uhr in einer Tiefgarage abgestellt. Als er am Donnerstag gegen 8.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die Fahrzeugtüren geöffnet und der Innenraum durchwühlt worden waren. Zwei Schlüssel entwendeten die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren