Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchsversuch gescheitert: Polizei sucht Zeugen

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Sonntagmorgen versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße einzubrechen. Einer Mieterin waren gegen Mittag Einbruchsspuren an der Haustür aufgefallen, weswegen sie die Polizei verständigte. Nach ihren Angaben war die Tür am Morgen noch unbeschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge, schafften die Täter es nicht, in das Haus einzudringen. Die Höhe des Sachschadens, den die Unbekannten anrichteten, lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kle

