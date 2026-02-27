Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch an Schule

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben von Mittwoch auf Donnerstag versucht, in eine Schule einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster des Schulgebäudes auf. Dabei wurde jedoch ein Alarm ausgelöst. Offenbar ließen die Unbekannten daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Eine erste Überprüfung ergab, dass scheinbar nichts entwendet wurde. Zudem gibt es keine Hinweise darauf, dass die Täter das Gebäude tatsächlich betreten haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagmittag, 13 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung des Schulzentrums wahrgenommen haben, sich bei der Kriminalpolizei unter 0631 369-13312 zu melden. |kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell