Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto in Tiefgarage aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Pkw in der Albertstraße aufgebrochen. Der 65-jährige Fahrzeugbesitzer hatte seinen Volvo am Mittwoch gegen 19 Uhr in einer Tiefgarage abgestellt. Als er am Donnerstag gegen 8.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die Fahrzeugtüren geöffnet und der Innenraum durchwühlt worden waren. Zwei Schlüssel entwendeten die Täter nach bisherigem Erkenntnisstand aus dem Fahrzeug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Albertstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kle

