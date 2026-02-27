PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 66-Jährige nach E-Mail-Betrug um 3.500 Euro gebracht

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen nutzten Unbekannte das gehackte Bankkonto einer 66-Jährigen für mehrere Einkäufe. Die Frau ist Opfer eines dreisten Online-Betrugs geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt sie am Dienstagnachmittag eine E-Mail, in der sie aufgefordert wurde, über einen beigefügten Link eine App zu aktualisieren. In dem Glauben, es handele sich um eine legitime Mitteilung, klickte die Frau auf den Link und führte die angebliche Aktualisierung durch. Kurz darauf verschafften sich die unbekannten Täter Zugriff auf ihr Bankkonto. Sie tätigten mehrere Einkäufe über das Konto der Geschädigten. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Erst am Donnerstagmorgen bemerkte die 66-Jährige die unberechtigten Abbuchungen auf ihrem Konto und informierte umgehend die Polizei.

Die Ermittlungsbehörden warnen in diesem Zusammenhang erneut vor sogenannten Phishing-Mails. Kriminelle versenden täuschend echt wirkende Nachrichten, um an sensible Daten wie Passwörter oder Bankzugänge zu gelangen. Links in E-Mails sollten grundsätzlich kritisch geprüft werden. Im Zweifel sollte man direkt die offizielle Internetseite oder App des jeweiligen Anbieters aufrufen, anstatt einem zugesandten Link zu folgen. Wer verdächtige Abbuchungen auf seinem Konto feststellt, sollte umgehend seine Bank kontaktieren und Anzeige erstatten. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 13:55

    POL-PPWP: Mehrere Pkw-Aufbrüche: Polizei stellt Täter auf frischer Tat

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Mittwoch kam es zu mehreren Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Am Mittwochmittag ertappte die Polizei einen Dieb auf frischer Tat und nahm ihn vorübergehend fest. Mindestens dreimal schlugen die Diebe in der Nacht zu. Im Stadtteil Hohenecken, in der Straße "Im Oberwald", klauten sie einen Geldbeutel aus einem Ford. In dem ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 12:55

    POL-PPWP: Einbruch in Café

    Kaiserslautern (ots) - In Hohenecken sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in ein Café eingebrochen. Kurz nach 4 Uhr teilte eine Frau der Polizei mit, dass eine Hintertür des Geschäfts in der Straße "Im Erfenbacher Tal" offensichtlich eingeschlagen wurde. Polizeikräfte rückten aus und durchsuchten die Konditorei. Die Täter hatten sich bereits aus dem Staub gemacht. Vor Ort sicherten Einsatzkräfte Spuren. Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 14:10

    POL-PPWP: Raub auf dem Willy-Brandt-Platz

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagnachmittag überfielen drei unbekannte Männer einen 21-Jährigen auf dem Theatervorplatz. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatten die Fremden das Opfer im Vorbeigehen angesprochen. Nach einem kurzen Wortwechsel soll das Trio nach Angaben des 21-Jährigen auf ihn eingeschlagen haben. Bevor die Männer durch eine Gruppe Passanten gestoppt werden konnten, entwendeten sie das Bargeld, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren