Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Café

Kaiserslautern (ots)

In Hohenecken sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in ein Café eingebrochen. Kurz nach 4 Uhr teilte eine Frau der Polizei mit, dass eine Hintertür des Geschäfts in der Straße "Im Erfenbacher Tal" offensichtlich eingeschlagen wurde. Polizeikräfte rückten aus und durchsuchten die Konditorei. Die Täter hatten sich bereits aus dem Staub gemacht. Vor Ort sicherten Einsatzkräfte Spuren. Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die während der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

