Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Einfamilienhaus

Glan-Münchweiler (Kreis Kusel) (ots)

Am Donnerstag kam zu einem Einbruch in der Pirminiusstraße. Die Täter nutzten offenbar die kurze Abwesenheit der Bewohnerin aus, die ihr Haus für etwa eine halbe Stunde verlassen hatte. Mittags, zwischen zwei und halb drei, verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Räume gezielt nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Ob möglicherweise doch Gegenstände fehlen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Pirminiusstraße beobachtet haben, sich bei der Kriminalpolizei unter 0631 369-13312 zu melden. |kle

