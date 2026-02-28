PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Männer lebensbedrohlich verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Samstagabend (28. Februar 2026) in der Fruchthallstraße bittet die Polizei um Hinweise.

Gegen 18 Uhr erreichten die Beamten mehrere Notrufe. Im Bereich des Fackelbrunnens lag ein schwerverletzter Mann blutend am Boden; eine weitere Person war ebenfalls verletzt. Mutmaßlich war ein Messer im Spiel. Nach Zeugenaussagen flüchteten mehrere Personen vom Tatort.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgten Ersthelfer und Polizisten die Verletzten. Die beiden Männer im Alter von 20 und 22 Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide erlitten lebensbedrohliche Verletzungen und mussten wiederbelebt werden.

Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei noch am selben Abend zwei Tatverdächtige in der Berliner Straße fest. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger an der Tat beteiligt waren. Die Ermittlungen dauern an.

Personen, die das Geschehen am Abend im Bereich des Fackelbrunnens oder an den dortigen Bushaltestellen beobachtet oder mit einem Mobiltelefon aufgezeichnet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Da sich die Ermittlungen noch in einem frühen Stadium befinden, macht die Polizei derzeit öffentlich keine weiteren Angaben, um eben diese Ermittlungen nicht zu gefährden. Pressevertreter werden gebeten, ihre Anfragen frühestens ab Montag an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz zu richten. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

