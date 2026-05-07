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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kupferdiebstahl

Weinsheim (ots)

In der Straße "Am Hang" in der Ortslage Gondelsheim, Gemeinde Weinsheim, kam es vermutlich zwischen dem 17.04.2026 und dem 20.04.2026 zum Diebstahl von mehreren Kupferrohren, welche dort frei zugänglich vor einem Anwesen lagen. Die Polizeiinspektion Prüm bittet um Hinweise an pipruem@polizei.rlp.de oder unter 06551-9420.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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